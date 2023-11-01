В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
В среду 1 ноября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв.
Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко источник взрыва — российская ПВО в районе Азовстали.
— Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской. С учетом нахождения в порту судна морского класса — это придает особую пикантность и интересность событию. Детали и последствия устанавливаем, — написал он.
Напомним, сегодня днем во временно оккупированном Севастополе во время воздушной тревоги перекрыли Крымский мост, также там было видно дымовую завесу.
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Фото: Петр Андрющенко
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