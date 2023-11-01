Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно

вибух у Маріуполі

В среду 1 ноября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко источник взрыва — российская ПВО в районе Азовстали.

— Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской. С учетом нахождения в порту судна морского класса — это придает особую пикантность и интересность событию. Детали и последствия устанавливаем, — написал он.

Напомним, сегодня днем во временно оккупированном Севастополе во время воздушной тревоги перекрыли Крымский мост, также там было видно дымовую завесу.

Сейчас смотрят
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно

Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Читайте также
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Ракета, пуск ракети

Фото: Петр Андрющенко

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Азовсталь, Взрыв, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрыв в Днепре – работа ПВО по беспилотнику
дрон бпла
В Миргороде прогремели взрывы во время тревоги — СМИ
вибух
Курскую и Брянскую области атаковали беспилотники: в РФ заявили о работе ПВО
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
Атака Шахедов: в Кременчуге раздались звуки взрывов
Дрони Shahed
Над Днепром и Кривым Рогом сбили два БпЛА — ОВА
дрон бпла

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
В Мариуполе в районе Азовстали прогремел взрыв: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь