В Кропивницком прогремели взрывы во время тревоги: что происходит
В Кропивницком Кировоградской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.
Ранее Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кропивницкого немедленно перейти в укрытие и оставаться там до отбоя угрозы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко