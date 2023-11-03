В Кропивницком прогремели взрывы во время тревоги: что происходит

В Кропивницком Кировоградской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Ранее Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кропивницкого немедленно перейти в укрытие и оставаться там до отбоя угрозы.

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