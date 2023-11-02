В Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний юноша: на месте работают следователи

Утром, 2 ноября, в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал 21-летний парень. От полученных травм юноша погиб на месте.

Как рассказала Фактам ICTV пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, событие произошло около 7 утра.

– Обнаружено тело местного жителя 2002 года рождения. Предварительно известно, что он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже, – сказала она.

Пресс-секретарь полиции Киева отметила, что на месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства трагедии.

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Напомним, 30 августа в селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.

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