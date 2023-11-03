В Днепропетровской области силы ПВО работают по вражескому дрону

В Днепропетровской области во время тревоги прозвучали взрывы.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

По данным военных, в небе над областью зафиксировали вражеский дрон — идет боевая работа. Больше подробностей пока нет.

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Напомним, что этой ночью российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-131/136 и управляемой авиаракетой Х-59. Из почти 40 дронов наши силы противовоздушной обороны сбили 24, ракету тоже уничтожили.

Один шахед сбили в Винницкой области. А в Одесской области дроны попали в объект инфраструктуры.

Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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