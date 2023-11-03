В Днепропетровской области силы ПВО работают по вражескому дрону
В Днепропетровской области во время тревоги прозвучали взрывы.
Об этом сообщают Силы обороны Юга.
По данным военных, в небе над областью зафиксировали вражеский дрон — идет боевая работа. Больше подробностей пока нет.
Напомним, что этой ночью российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-131/136 и управляемой авиаракетой Х-59. Из почти 40 дронов наши силы противовоздушной обороны сбили 24, ракету тоже уничтожили.
Один шахед сбили в Винницкой области. А в Одесской области дроны попали в объект инфраструктуры.
Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.Диана Линник