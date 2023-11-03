В Одесской области дроны Shahed попали в инфраструктурный объект

Ночью во время массированной атаки дронов Shahed-136/131 на Украину есть попадание по территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв. Также нет значительных повреждений зданий.

Сейчас смотрят

Наши силы ПВО над областью уничтожили два дрона Shahed-131/136.

Этой ночью российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками и управляемой авиационной ракетой Х-59. Наши силы ПВО уничтожили 25 целей — 24 БпЛА и ракету.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.