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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Одесской области дроны Shahed попали в инфраструктурный объект

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью во время массированной атаки дронов Shahed-136/131 на Украину есть попадание по территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв. Также нет значительных повреждений зданий.

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Наши силы ПВО над областью уничтожили два дрона Shahed-131/136.

Этой ночью российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками и управляемой авиационной ракетой Х-59. Наши силы ПВО уничтожили 25 целей — 24 БпЛА и ракету.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Дрони, Одесская область
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