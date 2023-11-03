Нардеп организовал схему выезда для уклонистов: ему сообщили о подозрении

В Украине сообщили о подозрении действующему народному депутату, который организовал схему незаконного выезда уклонистов за границу.

По информации Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить нужных ему людей в систему Шлях якобы как волонтеров.

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По данным СБУ, часть документов, необходимых для побега клиента за границу Украины, народный депутат хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета восьмого созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.

Народному депутату сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Директору привлеченной общественной организации также сообщено о подозрении по этой статье.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Нардепу и директору может грозить до семи лет тюремного заключения. Продолжается досудебное расследование.

Источник : СБУ

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