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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Растратил почти 1 млрд грн: СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны Украины

Растратил почти 1 млрд грн: СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны Украины
Фото: СБУ

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства растраты почти 1 млрд грн экс-заместителем министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021-го по 2023 год.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Как выяснили следователи, в 2022 году этот чиновник, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

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– Установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий, – говорится в сообщении.

Наказание для чиновников

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику — бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
держбюджет, Міноборони України, СБУ
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