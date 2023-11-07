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Юлия Соколова, редактор ленты

На блокпосту в Киеве водитель Renault сбил военную

ДТП в Києві на блокпосту
Фото: Нацполиция

В понедельник вечером, 6 ноября, на блокпосту в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы.

О деталях проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в 21:25 в Деснянском районе Киева.

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Полицейские предварительно установили, что 66-летний водитель Renault двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в направлении Киева.

При въезде в столицу мужчина совершил наезд на работницу пограничной службы. Военная несла службу на блокпосту и в момент ДТП как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП на блокпосту в Києві
Фото: Поліція Києва
ДТП на блокпосту в Києві
Фото: Поліція в Києві
ДТП на блокпосту в Києві
Фото: Поліція в Києві
ДТП на блокпосту в Києві
ДТП на блокпосту в Києві
ДТП на блокпосту в Києві

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.

Водитель прошел проверку с помощью прибора Драгер на состояние опьянения. Оказалось, что мужчина был трезв.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что нанесло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

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В настоящее время правоохранители устанавливают детали ДТП.

Не первое ДТП на блокпосту в Киеве

Это уже не первый подобный инцидент на блокпосту в Киеве.

Так, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Lexus совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов столицы. От полученных травм нацгвардеец скончался на месте.

Судью Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он находится под арестом.

25 июля около 00:05 возле метро Святошино в Киеве 23-летний мужчина на большой скорости совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии. Военные несли службу на блокпосту. 49-летний солдат Нацгвардии от полученных травм погиб, еще двое получили травмы.

Ночью 22 октября на блокпосту при въезде в Киев водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного, который умер от полученных травм.

Источник: Нацполиция
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