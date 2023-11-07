На блокпосту в Киеве водитель Renault сбил военную
В понедельник вечером, 6 ноября, на блокпосту в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы.
О деталях проинформировали в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел в 21:25 в Деснянском районе Киева.
Полицейские предварительно установили, что 66-летний водитель Renault двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в направлении Киева.
При въезде в столицу мужчина совершил наезд на работницу пограничной службы. Военная несла службу на блокпосту и в момент ДТП как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.
Водитель прошел проверку с помощью прибора Драгер на состояние опьянения. Оказалось, что мужчина был трезв.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что нанесло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).
В настоящее время правоохранители устанавливают детали ДТП.
Не первое ДТП на блокпосту в Киеве
Это уже не первый подобный инцидент на блокпосту в Киеве.
Так, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Lexus совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов столицы. От полученных травм нацгвардеец скончался на месте.
Судью Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он находится под арестом.
25 июля около 00:05 возле метро Святошино в Киеве 23-летний мужчина на большой скорости совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии. Военные несли службу на блокпосту. 49-летний солдат Нацгвардии от полученных травм погиб, еще двое получили травмы.
Ночью 22 октября на блокпосту при въезде в Киев водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного, который умер от полученных травм.
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