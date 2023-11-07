Взрывы в Донецке: под ударом оказался центр, который готовил операторов дронов
Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, после которых в небо начал подниматься густой и черный столб дыма.
По данным местных пабликов и военкоров, под ударом оказался так называемый Республиканский центр беспилотных систем, который занимался подготовкой военных операторов дронов.
Есть сообщения о погибших и раненых, но количество пострадавших пока не уточняется.
Донецк на карте боевых действий
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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