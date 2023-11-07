Взрывы в Донецке: под ударом оказался центр, который готовил операторов дронов

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, после которых в небо начал подниматься густой и черный столб дыма.

По данным местных пабликов и военкоров, под ударом оказался так называемый Республиканский центр беспилотных систем, который занимался подготовкой военных операторов дронов.

Есть сообщения о погибших и раненых, но количество пострадавших пока не уточняется.

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