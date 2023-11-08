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Илья Нежигай, редактор ленты

На Закарпатье автомобиль наехал на военного на блокпосту

На Закарпатье автомобиль наехал на военного на блокпосту

В Закарпатской области автомобиль наехал на пограничника, который находился на блокпосту.

Как сообщили в полиции Закарпатской области, водителя задержали, а военного — госпитализировали.

Известно, что пострадавший военный нес службу на блокпосту в селе Яноши Береговского района Закарпатской области.

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По данным следствия, 34-летний житель города Рахов на автомобиле Audi хотел обогнать авто, которое остановилось для спецпроверки. Водитель выехал на встречную полосу и наехал на 21-летнего сотрудника Госпогранслужбы. Военный в это время находился на проезжей части дороги.

Пострадавшего военного госпитализировали с многочисленными травмами различной степени тяжести.

Известно, что задержанный впоследствии водитель находился за рулем трезвый. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившие потерпевшему тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

Статья предусматривает до 8 лет заключения с лишением права управления до 3 лет. Следствие продолжается.

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Фото: Поліція Закарпатської області

Источник: Поліція Закарпатської області

ДТП, Закарпатская область область
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