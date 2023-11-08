Сливала позиции ВСУ и HIMARS в Донецкой области: СБУ задержали агента Кремля

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности разоблачила очередную информатора российских спецслужб.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, злоумышленница собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.

– Прежде всего она пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в том числе артсистем HIMARS. Также ее интересовали направления полетов боевой авиации и маршруты движения тяжелой бронетехники украинских защитников, – говорится в сообщении.

По данным следствия, предательница проводила разведывательную деятельность по месту своего проживания, в районе Константиновки.

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Она выходила на местность и наблюдала за перемещением военной техники ВСУ, а также выспрашивала нужные сведения у знакомых под видом бытовых разговоров.

Полученную информацию женщина сливала в четыре Тelegram-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее по месту жительства. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для передачи разведданных агрессору.

Как установило следствие, женщина подписалась на вражеские интернет-ресурсы еще в начале этого года и впоследствии начала публиковать там свои сообщения с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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