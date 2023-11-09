Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест

Нардепу Ніколаєнку оголошено підозру
Фото: ГБР

Печерский райсуд Киева 9 ноября избрал меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, который на трассе Киев-Чоп под Житомиром сбил насмерть 18-летнюю девушку.

Нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 4 января 2024 года включительно, его обязали носить электронный браслет.

В то же время сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас смотрят

6 ноября ГБР объявило Андрею Николаенко о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.

Следователи отметили, что нардеп двигался с превышением разрешенной скорости.

Утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района автомобиль Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился Николаенко, наехал на пешехода — 18-летнюю девушку, которая погибла на месте ДТП.

Читайте также
На Закарпатье автомобиль наехал на военного на блокпосту
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: УНН
арешт, ДТП, Житомирская область, Народный депутат, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сальдо заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и коллаборационизм
Володимир Сальдо
На Закарпатье автомобиль наехал на военного на блокпосту
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
На блокпосту в Киеве водитель Renault сбил военную
ДТП в Києві на блокпосту
Суд назначил Дубинскому круглосуточный домашний арест с ношением браслета
Олександр Дубінський
Объявлено о подозрении нардепу Николаенко, сбившему насмерть 18-летнюю девушку
Нардепу Ніколаєнку оголошено підозру

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь