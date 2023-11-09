Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест
Печерский райсуд Киева 9 ноября избрал меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, который на трассе Киев-Чоп под Житомиром сбил насмерть 18-летнюю девушку.
Нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 4 января 2024 года включительно, его обязали носить электронный браслет.
В то же время сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога.
6 ноября ГБР объявило Андрею Николаенко о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.
Следователи отметили, что нардеп двигался с превышением разрешенной скорости.
Утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района автомобиль Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился Николаенко, наехал на пешехода — 18-летнюю девушку, которая погибла на месте ДТП.
Загрузка
Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова