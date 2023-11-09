Нардепа Николаенко, который насмерть сбил девушку, суд отправил под домашний арест

Печерский райсуд Киева 9 ноября избрал меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, который на трассе Киев-Чоп под Житомиром сбил насмерть 18-летнюю девушку.

Нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 4 января 2024 года включительно, его обязали носить электронный браслет.

В то же время сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога.

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6 ноября ГБР объявило Андрею Николаенко о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.

Следователи отметили, что нардеп двигался с превышением разрешенной скорости.

Утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района автомобиль Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился Николаенко, наехал на пешехода — 18-летнюю девушку, которая погибла на месте ДТП.

Источник : УНН

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