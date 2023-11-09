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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: шестеро боевиков получили реальные сроки

російські окупанти
Фото: Getty Images

Шестеро предателей, которые вступили в группировку Шторм Z оккупационных войск РФ и воевали против Украины получили реальные сроки заключения.

Как сообщили в СБУ, среди них — бывшие заключенные-уголовники и боевики из штурмовых подразделений Минобороны России под названием Шторм Z.

Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки и Бахмута.

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– Следователи установили, что в начале полномасштабного вторжения злоумышленники присоединились к подразделениям Южного военного округа Вооруженных сил России, – сообщили в СБУ.

Один из осужденных — житель Макеевки, который вступил в 113 стрелковый полк мобилизационного резерва страны-агрессора. В его составе он занимался обустройством блокпостов и других фортификационных сооружений в Новой Каховке на Херсонщине.

Впоследствии его назначили на должность командира отделения и перебросили на восточный фронт для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ.

Еще двух боевиков зачислили на должности стрелков в батальон Шторм Z. В составе этого подразделения они участвовали в боях на Запорожском направлении, а затем в Донецкой области.

Четвертый злоумышленник написал заявление на помилование из оккупационной “Торецкой исправительной колонии ДНР” и сразу записался во вражеское подразделение Восток.

Другой боевик мобилизовался в ряды оккупантов, где получил должность помощника гранатометчика. После прохождения курса подготовки его отправили на боевые позиции в район поселка Пески под Авдеевкой.

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Еще один предатель подписал контракт с Минобороны России и вступил в ряды 114 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая привлечена к штурму позиций украинских войск в Покровском районе Донецкой области.

Наказание для предателей

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по следующим статьям УКУ:

  • ч. 1 и 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях);
  • ч. 2 ст. 260 (Участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

По материалам СБУ, двум из задержанных суд назначил 12 лет, а четырем — 15 лет заключения.

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Штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: шестеро боевиков получили реальные сроки

Источник: СБУ
Армия России, Война в Украине, ДНР, Російська агресія, СБУ
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