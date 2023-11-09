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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Днепре ночью были слышны взрывы: в районе сбили вражескую ракету

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Фото: Getty Images

Ночью над Днепропетровской областью Силы обороны сбили вражескую ракету, поэтому в городе Днепр во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ракету над Днепровским районом сбили бойцы из Воздушного командования Восток.

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По словам Сергея Лысака, не прекращаются обстрелы Никопольщины. Из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.

В других районах было спокойно — обошлось без вражеских ударов.

В Генеральном штабе сообщили, что ночью россияне запустили по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Уничтожена именно ракета Х-59.

Напомним, что в 02:15 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации. Впоследствии сообщили о движении ракет на Запорожье и в сторону Днепра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Взрыв, Днепр
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