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Юлия Соколова, редактор ленты

Удар по Скадовску из HIMARS: СМИ сообщили о ликвидации офицеров РФ

Наслідки удару по окупованому Скадовську

Вследствие удара Сил обороны Украины по месту дислокации войск РФ во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область) были ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров.

Такие данные озвучил в соцсети X журналист Радио Свобода Марк Крутов.

Он отметил, что в результате удара 9 ноября был разрушен второй этаж двухэтажного кирпичного здания в Скадовске.

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Крутов предполагает, что украинские военные применили артиллерийскую реактивную систему HIMARS.

– Несколько высокопоставленных офицеров РФ были убиты, по данным российских и украинских источников, – отметил Крутов.

Удар по оккупантам в Скадовске: что известно

Утром 9 ноября в оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы.

Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, прилетело по месту базирования россиян в здании бывшего колхоза на пересечении улиц Гагарина и Портовой, недалеко от гостиницы Лотос.

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На кадрах с места попадания видно, что дом полностью разрушен. Оккупанты заблокировали территорию вокруг и никого близко не подпускали.

По данным Андрющенко, погибли минимум пять захватчиков, еще 15 получили ранения.

Взрывы в оккупированном Скадовске звучали и в предыдущие дни, в том числе 4 ноября.

Узнать, где в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине длится уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Telegram Петра Андрющенко

Война в Украине, Взрыв, Скадовск, Херсонская область
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