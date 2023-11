Удар по Скадовску из HIMARS: СМИ сообщили о ликвидации офицеров РФ

Вследствие удара Сил обороны Украины по месту дислокации войск РФ во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область) были ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров.

Такие данные озвучил в соцсети X журналист Радио Свобода Марк Крутов.

Он отметил, что в результате удара 9 ноября был разрушен второй этаж двухэтажного кирпичного здания в Скадовске.

Крутов предполагает, что украинские военные применили артиллерийскую реактивную систему HIMARS.

– Несколько высокопоставленных офицеров РФ были убиты, по данным российских и украинских источников, – отметил Крутов.

1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw

— Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023