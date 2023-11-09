Удар по Скадовску из HIMARS: СМИ сообщили о ликвидации офицеров РФ

Вследствие удара Сил обороны Украины по месту дислокации войск РФ во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область) были ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров.

Такие данные озвучил в соцсети X журналист Радио Свобода Марк Крутов.

Он отметил, что в результате удара 9 ноября был разрушен второй этаж двухэтажного кирпичного здания в Скадовске.

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Крутов предполагает, что украинские военные применили артиллерийскую реактивную систему HIMARS.

– Несколько высокопоставленных офицеров РФ были убиты, по данным российских и украинских источников, – отметил Крутов.

1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw — Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023

Удар по оккупантам в Скадовске: что известно

Утром 9 ноября в оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы.

Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, прилетело по месту базирования россиян в здании бывшего колхоза на пересечении улиц Гагарина и Портовой, недалеко от гостиницы Лотос.

На кадрах с места попадания видно, что дом полностью разрушен. Оккупанты заблокировали территорию вокруг и никого близко не подпускали.

По данным Андрющенко, погибли минимум пять захватчиков, еще 15 получили ранения.

Взрывы в оккупированном Скадовске звучали и в предыдущие дни, в том числе 4 ноября.

Узнать, где в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине длится уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Telegram Петра Андрющенко

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