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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В результате обстрела Белозерской громады погибла 50-летняя женщина – прокуратура

Херсонська область

В четверг, 9 ноября, около 09:00, российские военные обстреляли Белозерскую громаду. Погибла 50-летняя женщина, которая находилась на улице.

Об этом сообщают в прокуратуре Херсонской области.

– Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

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В Херсонской области российские военные обстреляли Белозерскую громаду — 9 ноября 2023

Фото: Прокуратура Херсонської області

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Прокуратура, Російська агресія, Херсонская область
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