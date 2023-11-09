В результате обстрела Белозерской громады погибла 50-летняя женщина – прокуратура

В четверг, 9 ноября, около 09:00, российские военные обстреляли Белозерскую громаду. Погибла 50-летняя женщина, которая находилась на улице.

Об этом сообщают в прокуратуре Херсонской области.

– Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.