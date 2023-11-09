В результате обстрела Белозерской громады погибла 50-летняя женщина – прокуратура
В четверг, 9 ноября, около 09:00, российские военные обстреляли Белозерскую громаду. Погибла 50-летняя женщина, которая находилась на улице.
Об этом сообщают в прокуратуре Херсонской области.
– Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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