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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов на Киев и область: раздаются взрывы, работает ПВО

Атака дронов на Киев и область: раздаются взрывы, работает ПВО
Фото: Факти ICTV

В Киевской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударных вражеских дронов.

В областной военной администрации сообщили, что зафиксировано движение ударных БпЛА, поэтому в Киевской области работает ПВО.

— На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Взрывы в Киеве и области 10 ноября 2023 — что известно о взрывах в Киеве и области

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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