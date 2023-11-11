Атака дронов на Киев и область: раздаются взрывы, работает ПВО

В Киевской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударных вражеских дронов.

В областной военной администрации сообщили, что зафиксировано движение ударных БпЛА, поэтому в Киевской области работает ПВО.

— На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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