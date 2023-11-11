Атака дронов на Киев и область: раздаются взрывы, работает ПВО
В Киевской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударных вражеских дронов.
В областной военной администрации сообщили, что зафиксировано движение ударных БпЛА, поэтому в Киевской области работает ПВО.
— На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.
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