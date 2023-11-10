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В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера

В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
ДСНС у Вінницькій обл
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера
В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера

В Виннице на улице Гонты вчера вечером произошел масштабный пожар на складах со строительными материалами. По состоянию на 08:00 огонь потушили.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров. В 22:40 спасателям удалось локализовать огонь.

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По состоянию на 07:00 утра 10 ноября площадь пожара составляла около 100 кв. м. Работали 55 пожарных, привлечено 13 единиц спецтехники.

По данным ГСЧС, в ангаре хранились строительные материалы, ламинат и пластиковые изделия. Также существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные металлические ангары. Для бесперебойной подачи воды спасатели привлекали две цистерны от железнодорожной станции.

К счастью, пострадавших нет.

По состоянию на 08:00 огонь ликвидировали полностью, спасатели проводят поливку и разбор конструкций.

Впоследствии специалисты будут устанавливать причины возгорания.

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В Виннице ликвидировали пожар на строительных складах, которые загорелись еще вчера

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Вінниця, ДСНС, Пожар
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