РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
В Одессе прогремели сильные взрывы во время сигнала воздушной тревоги в регионе. Зафиксировано два попадания в Одесском районе.
По информации Одесской ОВА, известно о трех пострадавших. В частности, 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе.
— Она госпитализирована в больницу. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте, — утверждают в ОВА.
По словам очевидцев, взрыв в Одессе прогремел через несколько секунд после тревоги и был очень мощным.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.
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