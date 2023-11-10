РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших

В Одессе прогремели сильные взрывы во время сигнала воздушной тревоги в регионе. Зафиксировано два попадания в Одесском районе.

По информации Одесской ОВА, известно о трех пострадавших. В частности, 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе.

— Она госпитализирована в больницу. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте, — утверждают в ОВА.

По словам очевидцев, взрыв в Одессе прогремел через несколько секунд после тревоги и был очень мощным.

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