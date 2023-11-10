Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Есть четыре версии гибели помощника Залужного: в ГБР выделили основную
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших

Х-555
Фото: Факти ICTV

В Одессе прогремели сильные взрывы во время сигнала воздушной тревоги в регионе. Зафиксировано два попадания в Одесском районе.

По информации Одесской ОВА, известно о трех пострадавших. В частности, 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе.

— Она госпитализирована в больницу. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте, — утверждают в ОВА.

По словам очевидцев, взрыв в Одессе прогремел через несколько секунд после тревоги и был очень мощным.

Сейчас смотрят
Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Читайте также
ЕС не успевает с изготовлением артиллерийских боеприпасов для Украины – Bloomberg
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Одесса, Одесская область, Ракетные удары России, ракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вероятно, горит пороховой завод: взрывы прогремели в российском Котовске
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
В Московской области прогремели взрывы в районе Конструкторского бюро
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Мир стоит на распутье: Зеленский обратился к Парижскому форуму мира
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
К годовщине освобождения Херсонской области: НБУ ввел в оборот памятную монету Антоновский мост
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Краснокнижное ПВО: что известно о ЗРК С-300В4, который уничтожили на Таврическом направлении
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
РФ активизирует штурм Бахмута | Украинско-польская граница вживую | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь