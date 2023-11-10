Ночью на Киевщине раздавались взрывы: силы ПВО уничтожили все вражеские БпЛА

Ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали пролет вражеских беспилотников — все цели были уничтожены.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Воздушная тревога в области продолжалась почти полтора часа.

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В регионе работали силы противовоздушной обороны. Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших также нет.

Руслан Кравченко в очередной раз призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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