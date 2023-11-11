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Марта Бондаренко, редактор ленты

Днепропетровскую область враг атаковал Шахедами: два дрона попали в здание

Дніпропетровщина

Ночью российские военные массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, пять дронов сбили наши силы противовоздушной обороны — в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

Но два Шахеды попали по зданию, оно разрушено, там произошел пожар. Спасатели огонь укротили.

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Кроме того, дважды агрессор попадал по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Более полудесятка выстрелов враг выпустил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

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В Воздушных силах сообщили, что за вечер и ночь уничтожено 19 вражеских беспилотников-камикадзе Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Сергей Лысак

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Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Дрони, Ракетные удары России
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