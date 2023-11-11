В Киевской области две ракеты РФ попали в поле между населенными пунктами: есть повреждения

В субботу утром, 11 ноября, российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Две из них попали в поле.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

– Этой ночью враг атаковал область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами, – отметил он.

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По словам Кравченко, во время атаки активно сработала противовоздушная оборона. Поэтому попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Однако в одном из районов Киевской области “две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами”.

Взрывная волна повредила кровли и выбила окна в пяти частных жилых домах. Кроме того, есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и частного предприятия.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Атака на Киев

Враг возобновил атаки по Киеву после продолжительной паузы в 52 дня. Жители города сегодня утром слышали несколько взрывов.

По данным Киевской городской военной администрации, примерно в 8:00 на подлете к столице была уничтожена баллистическая ракета. По предварительной информации, это Искандер. Разрушений и пострадавших нет.

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