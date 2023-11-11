Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Срочно
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Марта Бондаренко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице

РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице

Вооруженные силы РФ из артиллерии в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки есть пострадавшие люди. Один из вражеских снарядов ударил по частному дому, где вспыхнул пожар.

По информации Херсонской областной прокуратуры, в одном из районов областного центра снаряд попал в частный дом. Там загорелся пожар, однако жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате удара вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан — две женщины и мужчина, который вскоре умер.

Сейчас смотрят

По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб в больнице, уточнили в прокуратуре.

Атака РФ по Херсону

Мощные взрывы в Херсоне начали раздаваться с самого утра 11 ноября. Вскоре стало известно о пострадавших в результате атаки РФ.

Напомним, что сегодня Херсон отмечает первую годовщину освобождения города от российских захватчиков. Накануне в городской военной администрации предупреждали, что именно на годовщину оккупанты могут обстреливать Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Годовщина освобождения Херсона: как люди отстаивали город, жили в оккупации и дождались прихода ВСУ
херсон

Фото: Херсонская областная прокуратура

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Германия с 2024 года удвоит военную помощь Украине – Bild
Бундестаг прапор Німеччини
ЕС должен поддержать Украину, если помощь США сократится – Боррель
Жозеп Боррель
Скандал во Львове: в ТЦК обещают привлечь к ответственности военных, которые затолкали мужчину в авто
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
В Ивано-Франковской области две пенсионерки приобрели дроны-камикадзе для ВСУ
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Бойцы 65 ОМБр раскрыли детали легендарной операции Иксы, которая позволила освободить Работино
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь