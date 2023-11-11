РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице

Вооруженные силы РФ из артиллерии в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки есть пострадавшие люди. Один из вражеских снарядов ударил по частному дому, где вспыхнул пожар.

По информации Херсонской областной прокуратуры, в одном из районов областного центра снаряд попал в частный дом. Там загорелся пожар, однако жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате удара вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан — две женщины и мужчина, который вскоре умер.

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По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб в больнице, уточнили в прокуратуре.

Атака РФ по Херсону

Мощные взрывы в Херсоне начали раздаваться с самого утра 11 ноября. Вскоре стало известно о пострадавших в результате атаки РФ.

Напомним, что сегодня Херсон отмечает первую годовщину освобождения города от российских захватчиков. Накануне в городской военной администрации предупреждали, что именно на годовщину оккупанты могут обстреливать Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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