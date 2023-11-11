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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве перед воздушной тревогой прогремел взрыв: сбили ракету Искандер

Іскандер-М
Фото: Getty Images

В Киеве было слышно два взрыва, а воздушная тревога прозвучала на несколько секунд позже.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сильные взрывы раздались на левом берегу столицы.

По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

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В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали о ракетной опасности на Киев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Взрыв, Київ, Киевская область
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