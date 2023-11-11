В Киеве перед воздушной тревогой прогремел взрыв: сбили ракету Искандер
В Киеве было слышно два взрыва, а воздушная тревога прозвучала на несколько секунд позже.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, сильные взрывы раздались на левом берегу столицы.
По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.
В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали о ракетной опасности на Киев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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