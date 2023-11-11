В Киеве снова слышны взрывы: воздушной тревоги не было
Жители Киева второй раз за утро слышали взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.
Снова громко на левом берегу.
Ждем официальную информацию от властей.
Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской, Черкасской областей.
Напомним, что с утра россияне запустили в сторону столицы баллистическую ракету, по предварительным данным, типа Искандер. До Киева ракета не долетела – силы противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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