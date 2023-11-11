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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Мелитополе: перекрыто движение возле военных баз РФ, по городу ездят “полицейские” авто

Взрывы в Мелитополе: перекрыто движение возле военных баз РФ, по городу ездят “полицейские” авто
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами Рефма и Агат, которые РФ превратила в военные базы.

— Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей, — отметил мэр Мелитополя.

По словам Федорова, после взрыва в Мелитополе на бешеной скорости ездят оккупационные псевдополицейские автомобили.

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Война в Украине, військова база, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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Бойцы 65 ОМБр раскрыли детали легендарной операции Иксы, которая позволила освободить Работино

Они прокладывали путь на Работино, о котором ныне знает весь мир. Защитники из 65 бригады в начале лета смогли взять господствующую высоту, называемую Иксы, откуда и началось движение наших войск на Юг. Возле деоккупированного в августе села до сих пор идут ожесточенные бои, ведь враг не может смириться с его потерей.

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