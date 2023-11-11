Взрывы в Мелитополе: перекрыто движение возле военных баз РФ, по городу ездят “полицейские” авто
Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами Рефма и Агат, которые РФ превратила в военные базы.
— Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей, — отметил мэр Мелитополя.
По словам Федорова, после взрыва в Мелитополе на бешеной скорости ездят оккупационные псевдополицейские автомобили.
Мелитополь на карте
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