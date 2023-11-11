Взрывы в Мелитополе: перекрыто движение возле военных баз РФ, по городу ездят “полицейские” авто

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами Рефма и Агат, которые РФ превратила в военные базы.

— Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей, — отметил мэр Мелитополя.

По словам Федорова, после взрыва в Мелитополе на бешеной скорости ездят оккупационные псевдополицейские автомобили.

Сейчас смотрят

Мелитополь на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.