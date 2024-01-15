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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Не выходит на связь 10 дней: в Карпатах продолжаются поиски туриста из Франции

пошуки туриста з Франції

В Карпатах спасатели ищут гражданина Франции, который ушел в горы и с 3 января не выходит на связь.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и полиции Ивано-Франковской области.

Что известно об исчезновении француза в Карпатах

На прошлой неделе, 12 января, к спасателям обратился представитель французского посольства, который рассказал, что гражданин Франции планировал горное путешествие на период с 3 по 6 января.

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Турист планировал сойти от Ворохты, урочища Завоеля, что в Ивано-Франковской области, до горы Говерла, а оттуда путешествовать по Карпатам до Рахова в Закарпатской области.

Последний раз он выходил на связь в первый день своего путешествия, 3 января. В ГСЧС говорят, что иностранец не регистрировал свой маршрут.

– Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Поисковые работы продолжаются, – сообщили спасатели.

В полиции рассказали, что мужчину зовут Шарль Минар, ему 27 лет.

пошуки туриста з Франції

Фото: Нацполіція

Правоохранители выяснили, что в ночь со 2 на 3 января он ночевал в коттедже в Ворохте.

Турист был одет в куртку темно-синего цвета, высокую темно-серую шапку и горные ботинки. При себе имел горный рюкзак.

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гори, ДСНС, Карпаты, Нацполиция, Туристы
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