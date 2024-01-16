Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — что известно
Иран нанес удар по базам суннитской группировки Джейш аль-Адль на территории Пакистана, используя для атаки ракеты и беспилотники.
Почему Иран обстрелял Пакистан
Атака была нацелена на район в пакистанской провинции Белуджистан, где якобы располагалась одна из крупнейших штаб-квартир Джейш аль-Адль.
По данным СМИ, оба штаба уничтожены. Пока неизвестны другие подробности атаки Ирана по Пакистану.
По информации иностранных журналистов, группировка Джейш аль-Адль совершала нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.
В прошлом месяце Джейш аль-Адль взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан. Тогда погибли по меньшей мере 11 полицейских.
Это один из беднейших регионов Ирана, который населен преимущественно суннитами белуджи — меньшинством в шиитском Иране, обращают внимание зарубежные корреспонденты.
Группировка Джейш аль-Адль называет своей целью улучшение условий жизни для белуджи на территории Ирана. Тегеран считает суннитскую боевую группировку террористической организацией.
Недавние атаки Ирана
Вечером 15 января с территории Ирана атаковали север Ирака баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Под удар попали аэропорт Эрбиля, американская военная база и дипломатическое консульство США.
Ответственность за теракт взяли на себя члены группировки Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
Атака произошла через несколько дней после того, как США и Великобритания при поддержке еще восьми стран ударили по объектам йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Она стала ответом на нападения хуситов на судна в Красном море.