Иран обстрелял Пакистан ракетами и дронами — что известно

Иран нанес удар по базам суннитской группировки Джейш аль-Адль на территории Пакистана, используя для атаки ракеты и беспилотники.

Почему Иран обстрелял Пакистан

Атака была нацелена на район в пакистанской провинции Белуджистан, где якобы располагалась одна из крупнейших штаб-квартир Джейш аль-Адль.

По данным СМИ, оба штаба уничтожены. Пока неизвестны другие подробности атаки Ирана по Пакистану.

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По информации иностранных журналистов, группировка Джейш аль-Адль совершала нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

В прошлом месяце Джейш аль-Адль взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан. Тогда погибли по меньшей мере 11 полицейских.

Это один из беднейших регионов Ирана, который населен преимущественно суннитами белуджи — меньшинством в шиитском Иране, обращают внимание зарубежные корреспонденты.

Группировка Джейш аль-Адль называет своей целью улучшение условий жизни для белуджи на территории Ирана. Тегеран считает суннитскую боевую группировку террористической организацией.

Недавние атаки Ирана

Вечером 15 января с территории Ирана атаковали север Ирака баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Под удар попали аэропорт Эрбиля, американская военная база и дипломатическое консульство США.

Ответственность за теракт взяли на себя члены группировки Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Атака произошла через несколько дней после того, как США и Великобритания при поддержке еще восьми стран ударили по объектам йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Она стала ответом на нападения хуситов на судна в Красном море.

Источник : AP News

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