На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме

На Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила еще двух коллаборационистов, которые организовывали проведение незаконного референдума РФ в период оккупации правобережья региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Находясь в рядах захватнических избиркомов, они обходили дома местных жителей и требовали от людей проголосовать за присоединение региона в состав России, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, они заставляли людей ставить нужные отметки в фейковых бюллетенях и контролировали правильность заполнения.

Сейчас смотрят

А в случае отказа поддержать агрессора злоумышленники угрожали сдать односельчан вооруженным военным, которые сопровождали их во время дворовых обходов.

– Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборационистов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в помещениях своих знакомых, которых она использовала, – добавили в СБУ.

Что известно о коллаборантах

По данным следствия, фигурантами являются жительница Милового и житель Белозерской общины.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.

Там им поставили задачу по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.

Наказание для предателей

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.