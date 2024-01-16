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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме

затримання зрадників
Фото: СБУ

На Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила еще двух коллаборационистов, которые организовывали проведение незаконного референдума РФ в период оккупации правобережья региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Находясь в рядах захватнических избиркомов, они обходили дома местных жителей и требовали от людей проголосовать за присоединение региона в состав России, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, они заставляли людей ставить нужные отметки в фейковых бюллетенях и контролировали правильность заполнения.

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А в случае отказа поддержать агрессора злоумышленники угрожали сдать односельчан вооруженным военным, которые сопровождали их во время дворовых обходов.

На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме
Фото: СБУ
На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме
Фото: СБУ
На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме
Фото: СБУ
На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме
На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме
На Херсонщине СБУ задержала двух коллаборационистов, которые заставляли односельчан голосовать на псевдореферендуме

– Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборационистов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в помещениях своих знакомых, которых она использовала, – добавили в СБУ.

Что известно о коллаборантах

По данным следствия, фигурантами являются жительница Милового и житель Белозерской общины.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.

Там им поставили задачу по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.

Наказание для предателей

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

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Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсонская область
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