РФ обстреляла Тягинку и Белозерскую общину в Херсонской области: есть раненые
В Херсонской области российские войска обстреляли из артиллерии село Тягинка Бериславского района и Белозерскую общину, в результате чего есть раненые люди.
Обстрел Херсонской области 16 января 2023
По информации Офиса генерального прокурора Украины, осколочные ранения получили двое местных жителей, которые в момент атаки находились на улице. Этих людей доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
В то же время оккупанты атаковали Белозерскую общину. После обстрела россиян в больницу обратился мужчина, который получил осколочные ранения в собственном дворе.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры и следователи документируют военные преступления, совершенные представителями Вооруженных сил РФ.
Фото: Херсонская ОВА