РФ обстреляла Тягинку и Белозерскую общину в Херсонской области: есть раненые

В Херсонской области российские войска обстреляли из артиллерии село Тягинка Бериславского района и Белозерскую общину, в результате чего есть раненые люди.

Обстрел Херсонской области 16 января 2023

По информации Офиса генерального прокурора Украины, осколочные ранения получили двое местных жителей, которые в момент атаки находились на улице. Этих людей доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В то же время оккупанты атаковали Белозерскую общину. После обстрела россиян в больницу обратился мужчина, который получил осколочные ранения в собственном дворе.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры и следователи документируют военные преступления, совершенные представителями Вооруженных сил РФ.

Фото: Херсонская ОВА

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