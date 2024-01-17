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Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв
В Днепре прогремел взрыв.
По информации ВК Восток, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование Восток уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.
Ранее в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении города.
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— Ракета на Днепр, — информировали Воздушные силы ВСУ.
Напомним, что днем 17 января в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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