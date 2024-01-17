Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв

вибух
Фото: Getty Images

В Днепре прогремел взрыв.

По информации ВК Восток, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование Восток уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

Ранее в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении города.

Сейчас смотрят

— Ракета на Днепр, — информировали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что днем 17 января в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Днепр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Взрывы в Староконстантинове – что известно
Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв
Россия атаковала Чугуев под Харьковом: погибла женщина
Вибухи, робота ППО
Ты либо работаешь, либо воюешь: Зеленский об украинских мужчинах за границей
Володимир Зеленський
Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку
Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь