Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв

В Днепре прогремел взрыв.

По информации ВК Восток, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование Восток уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

Ранее в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении города.

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— Ракета на Днепр, — информировали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что днем 17 января в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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