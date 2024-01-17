РФ атаковала Украину 20 Шахедами и двумя ракетами С-300 – Воздушные силы
В ночь на 17 января российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и двумя зенитными корректируемыми ракетами С-300.
Откуда летели дроны и ракеты
Дроны-камикадзе россияне запустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.
Зенитные корректируемые ракеты С-300 в направлении Харькова летели из Белгородской области РФ.
Что известно о работе ПВО
Силами и средствами Воздушных сил совместно с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 19 Шахедов.
К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.