РФ атаковала Украину 20 Шахедами и двумя ракетами С-300 – Воздушные силы

В ночь на 17 января российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и двумя зенитными корректируемыми ракетами С-300.

Откуда летели дроны и ракеты

Дроны-камикадзе россияне запустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

Зенитные корректируемые ракеты С-300 в направлении Харькова летели из Белгородской области РФ.

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Что известно о работе ПВО

Силами и средствами Воздушных сил совместно с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 19 Шахедов.

К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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