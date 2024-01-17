Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Украину 20 Шахедами и двумя ракетами С-300 – Воздушные силы

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

В ночь на 17 января российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и двумя зенитными корректируемыми ракетами С-300.

Откуда летели дроны и ракеты

Дроны-камикадзе россияне запустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

Зенитные корректируемые ракеты С-300 в направлении Харькова летели из Белгородской области РФ.

Сейчас смотрят

Что известно о работе ПВО

Силами и средствами Воздушных сил совместно с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 19 Шахедов.

К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Россия атаковала Чугуев под Харьковом: погибла женщина
Вибухи, робота ППО
Ты либо работаешь, либо воюешь: Зеленский об украинских мужчинах за границей
Володимир Зеленський
Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку
РФ атаковала Украину 20 Шахедами и двумя ракетами С-300 – Воздушные силы
Российские крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем те, что применялись в 2022 году — Скибицкий
РФ атаковала Украину 20 Шахедами и двумя ракетами С-300 – Воздушные силы

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь