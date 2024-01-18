Екатерина Белоброва, редактор ленты
Россия атаковала Чугуев под Харьковом: погибла женщина
Вечером 17 января российские оккупанты вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковской области — случился прилет в Чугуеве.
В результате обстрела погибла женщина, которая в момент удара находилась на рабочем месте.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.
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По его словам, российские снаряды попали в образовательное учреждение города, а погибшая была оператором котельни.
От атаки вражеской армии также пострадал еще один житель Чугуева. Ему оказана медицинская помощь.
Напомним, вечером 17 января в небе над Сумской областью прогремели взрывы: наша ПВО уничтожила два БпЛА.
Фото: Вадим Сарахан
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