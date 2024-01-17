Удары по Харькову и Одессе: главные события ночи 17 января
В ночь на 17 января российские войска атаковали ракетами Харьков, а утром – Одесчину.
Юг Украины ночью был под ударом дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Между тем в России жалуются, что Белгородскую область РФ также якобы атаковали дроны и ракеты.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке Фактов ICTV.
- Дроновая атака;
- Ракетная атака;
- Детали удара по Харькову;
- Обстрел Одессы и области:
- Последствия атаки БпЛА,
- Последствия ракетной атаки;
- Ракетно-дроновая атака Белгородской области РФ
Дроновая атака
В ночь на 17 января россияне запустили по Украине из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, 20 ударных беспилотников.
Шахеды заходили из акватории Черного моря на критически низкой высоте.
Во время ночной дроновой атаки подразделения противовоздушной обороны почти три часа работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.
В конце концов по одному дрону было уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.
В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство из них упали в море.
В общей сложности, отмечают в Воздушных силах ВСУ, было уничтожено 19 Шахедов.
Ракетная атака
По Харькову российские войска ударили около 21:42 16 января.
Две ракеты С-300 по Холодногорскому району города оккупанты выпустили из Белгородской области РФ.
Одесскую область утром 17 января после ночной дроновой атаки россияне обстреляли ракетами Оникс.
Детали удара по Харькову
В Холодногорском районе Харькова повреждены фасады 19 многоквартирных жилых домов, частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.
Один человек, по данным полиции области, погиб.
В областной военной администрации о погибших пока не сообщают.
Глава области Олег Синегубов отмечает, что во время обстрела пострадали 17 человек – 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина.
Трем оказали помощь на месте, 14 госпитализировали.
До утра в медучреждении оставались 13 человек.
Трое из них – в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.
Обстрел Одессы и области
В Приморском районе Одессы обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили.
В частности, в городе из-за вражеской атаки произошло возгорание:
- газовой трубы,
- четырех припаркованных легковых автомобилей,
- балконов на третьем и четвертом этажах, а также квартиры на втором этаже пятиэтажки.
В целом огнем охватило 50 кв. м.
Кроме того, взрывной волной повреждены восемь автомобилей.
Без отопления в областном центре остается 58 домов. Починить поврежденную теплосеть обещают в течение суток.
62-летний мужчина, получивший осколочное ранение, еще находится в больнице.
Пострадавшие женщины, которым 69 и 29 лет, продолжают лечиться дома.
После ночной дроновой атаки утром ракетному удару подверглись сельскохозяйственное и аграрное предприятия в Одесском и Белгород-Днестровском районах.
Туда россияне попали ракетами Оникс.
В результате обстрела разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.
К счастью, люди и животные не пострадали.
Ракетно-дроновая атака Белгородской области РФ
17 января в Минобороны России пожаловались на ракетно-дроновую атаку Белгородской области.
Там заявляют, что ночью над регионом якобы уничтожили семь ракет (как утверждают россияне – из РСЗО Ольха) и четыре беспилотника.
А утром ПВО якобы ликвидировала четыре реактивных снаряда (как настаивают в Минобороны РФ – из RM-70 Вампир) и перехватила два дрона.
В Белгородском районе, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены окна в нескольких жилых домах, загорелось хозяйственное строение.
В одном из поселков, добавляет глава области, произошло отключение электричества.
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.