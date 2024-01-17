Удары по Харькову и Одессе: главные события ночи 17 января

В ночь на 17 января российские войска атаковали ракетами Харьков, а утром – Одесчину.

Юг Украины ночью был под ударом дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Между тем в России жалуются, что Белгородскую область РФ также якобы атаковали дроны и ракеты.

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Дроновая атака

В ночь на 17 января россияне запустили по Украине из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, 20 ударных беспилотников.

Шахеды заходили из акватории Черного моря на критически низкой высоте.

Во время ночной дроновой атаки подразделения противовоздушной обороны почти три часа работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

В конце концов по одному дрону было уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство из них упали в море.

В общей сложности, отмечают в Воздушных силах ВСУ, было уничтожено 19 Шахедов.

Ракетная атака

По Харькову российские войска ударили около 21:42 16 января.

Две ракеты С-300 по Холодногорскому району города оккупанты выпустили из Белгородской области РФ.

Одесскую область утром 17 января после ночной дроновой атаки россияне обстреляли ракетами Оникс.

Детали удара по Харькову

В Холодногорском районе Харькова повреждены фасады 19 многоквартирных жилых домов, частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

Один человек, по данным полиции области, погиб.

В областной военной администрации о погибших пока не сообщают.

Глава области Олег Синегубов отмечает, что во время обстрела пострадали 17 человек – 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина.

Трем оказали помощь на месте, 14 госпитализировали.

До утра в медучреждении оставались 13 человек.

Трое из них – в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Обстрел Одессы и области

Последствия атаки БпЛА

В Приморском районе Одессы обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили.

В частности, в городе из-за вражеской атаки произошло возгорание:

газовой трубы,

четырех припаркованных легковых автомобилей,

балконов на третьем и четвертом этажах, а также квартиры на втором этаже пятиэтажки.

В целом огнем охватило 50 кв. м.

Кроме того, взрывной волной повреждены восемь автомобилей.

Без отопления в областном центре остается 58 домов. Починить поврежденную теплосеть обещают в течение суток.

62-летний мужчина, получивший осколочное ранение, еще находится в больнице.

Пострадавшие женщины, которым 69 и 29 лет, продолжают лечиться дома.

Последствия ракетной атаки

После ночной дроновой атаки утром ракетному удару подверглись сельскохозяйственное и аграрное предприятия в Одесском и Белгород-Днестровском районах.

Туда россияне попали ракетами Оникс.

В результате обстрела разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

К счастью, люди и животные не пострадали.

Ракетно-дроновая атака Белгородской области РФ

17 января в Минобороны России пожаловались на ракетно-дроновую атаку Белгородской области.

Там заявляют, что ночью над регионом якобы уничтожили семь ракет (как утверждают россияне – из РСЗО Ольха) и четыре беспилотника.

А утром ПВО якобы ликвидировала четыре реактивных снаряда (как настаивают в Минобороны РФ – из RM-70 Вампир) и перехватила два дрона.

В Белгородском районе, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены окна в нескольких жилых домах, загорелось хозяйственное строение.

В одном из поселков, добавляет глава области, произошло отключение электричества.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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