Крымские партизаны нашли в Севастополе потопленный сторожевой корабль
В Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул.
О “находке” утром 18 января сообщили представители партизанского движения Атеш.
Как партизаны наткнулись на судно
Потопленное судно, отмечают крымские партизаны, находится на пристани Графской бухты (координаты – 44.615763, 33.587110).
На корабль представители движения Атеш наткнулись во время разведки судов.
Партизаны предполагают, что судно несколько недель назад могли подбить морские дроны, когда атаковали военные объекты оккупантов.
Что известно о потопленном сторожевом корабле
По данным представителей движения Атеш, пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул российские оккупанты похитили в 2014 году.
Судно россияне активно использовали в боевых целях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Атеш