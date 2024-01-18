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Татьяна Забожко, редактор ленты

Крымские партизаны нашли в Севастополе потопленный сторожевой корабль

Севастополь
Фото: Pixabay

В Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул.

О “находке” утром 18 января сообщили представители партизанского движения Атеш.

Как партизаны наткнулись на судно

Потопленное судно, отмечают крымские партизаны, находится на пристани Графской бухты (координаты – 44.615763, 33.587110).

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На корабль представители движения Атеш наткнулись во время разведки судов.

Партизаны предполагают, что судно несколько недель назад могли подбить морские дроны, когда атаковали военные объекты оккупантов.

Что известно о потопленном сторожевом корабле

По данным представителей движения Атеш, пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул российские оккупанты похитили в 2014 году.

Судно россияне активно использовали в боевых целях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Атеш

Корабель, Крым, Севастополь, флот РФ
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