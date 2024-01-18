Екатерина Белоброва, редактор ленты
Удар С-300 по Чугуеву: погибла оператор котельной, есть раненые
Один человек погиб, еще трое пострадали при обстреле Чугуева Харьковской области.
Обновлено 18 января. Уточненные данные сообщили в Офисе генерального прокурора.
Детали ракетных ударов по Чугуеву
Ракетный удар по Чугуеву российские войска нанесли около 22:30 17 января.
Как сообщили утром 18 января в Воздушных силах ВСУ, удар по Харьковщине россияне нанесли из Белгородской области двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Вражеские снаряды повредили местную школу.
Что известно о погибшей и пострадавших
Погибшая при обстреле 62-летняя женщина работала в учебном заведении оператором котельной.
Ее тело обнаружили возле здания.
Кроме оператора котельной, заведение в тот вечер охраняла еще одна женщина. После обстрела у нее диагностировали острую реакцию на стресс.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадавшей – 82 года.
Также в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 63-летнего мужчину и 45-летнюю женщину.
Реакция правоохранителей
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура