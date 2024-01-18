Удар С-300 по Чугуеву: погибла оператор котельной, есть раненые

Один человек погиб, еще трое пострадали при обстреле Чугуева Харьковской области.

Обновлено 18 января. Уточненные данные сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали ракетных ударов по Чугуеву

Ракетный удар по Чугуеву российские войска нанесли около 22:30 17 января.

Сейчас смотрят

Как сообщили утром 18 января в Воздушных силах ВСУ, удар по Харьковщине россияне нанесли из Белгородской области двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Вражеские снаряды повредили местную школу.

Что известно о погибшей и пострадавших

Погибшая при обстреле 62-летняя женщина работала в учебном заведении оператором котельной.

Ее тело обнаружили возле здания.

Кроме оператора котельной, заведение в тот вечер охраняла еще одна женщина. После обстрела у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадавшей – 82 года.

Также в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 63-летнего мужчину и 45-летнюю женщину.

Реакция правоохранителей

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.