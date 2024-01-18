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Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости

поліція
Фото: Pixabay

В немецком городе Ингольштадт в августе 2022 года женщина убила своего двойника для того, чтобы инсценировать собственную смерть. Она вместе со своим 25-летним другом заранее спланировала сценарий своего исчезновения из-за конфликта в семье, а именно, вероятно, неудачного брака.

Это дело уже получило название “убийство двойника”.

Что известно об убийстве

Готовясь к убийству, подозреваемая завела несколько фейковых аккаунтов в Instagram и искала похожих на себя ровесниц, а затем договаривалась с ними о встрече, давая различные обещания.

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Прокуроры утверждают, что женщина планировала сбежать и начать новую жизнь.

В конце концов встретиться согласилась 23-летняя бьюти-блогер алжирского происхождения по имени Хадиджа О. Ей пообещали бесплатную процедуру в салоне красоты.

В день убийства Шарабан и ее друг, 25-летний Шекир К., забрали девушку из дома в городе Эппинген на юге Германии, а затем, вероятно, отвезли ее в Ингольштадт в Баварии.

По словам прокуроров, по дороге жертва получила 56 ножевых ранений и ударов по голове. Шекир и Шарабан посадили убитую на заднее сиденье авто и припарковали его в лесу. Изуродованные останки Хадиджи нашли на следующий день.

Сначала все шло по плану, и семья Шарабан опознала тело, однако вскрытие вызвало вопросы относительно личности убитой. В конце концов следствие установило, что жертвой стал другой человек.

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Как утверждают сотрудники полиции, обе девушки были очень похожи — они имели длинные черные прямые волосы, одинаковый цвет лица и прочее.

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Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости

Шекира и Шарабан задержали на следующий день после того, как их заметили в местной пиццерии.

— Не каждый день встречаешь подобное дело, особенно с таким сюжетным поворотом. В тот день, когда мы нашли тело, такого нельзя было даже представить, — заявил Bild представитель местной полиции Андреас Айхеле.

Если пару признают виновными, им грозит пожизненное заключение. Сами они обвинения отрицают.

Источник: ВВС
Убийство, Німеччина
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