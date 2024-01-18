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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Староконстантинове – что известно

Взрывы в Староконстантинове – что известно

В ночь на 18 января в Староконстантинове Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Староконстантинове

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в сторону города.

По данным мониторинговых пабликов, над городом работает ПВО. Хмельницкая ОВА пока не предоставляла информацию.

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Почему РФ атакует Староконстантинов

Почти каждый раз во время ночных воздушных атак РФ пытается поразить Старкон, поскольку там есть авиабаза, где базируется бригада с бомбардировщиками Су-24. Кроме того, россияне нервничают из-за того, что в этом году Украина должна получить западные истребители и целится по инфраструктуре.

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Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Взрыв, Староконстантинов
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