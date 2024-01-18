Взрывы в Староконстантинове и ракетный удар по Чугуеву: главные события ночи 18 января
В ночь на 18 января российские войска в очередной раз атаковали украинские области ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
По Харьковщине армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке Фактов ICTV.
- Дроновая атака
- Сбитие БпЛА в Сумской области
- Взрывы в Староконстантинове
- Прилеты в Херсоне
- Удар С-300 по Чугуеву
- Обстрел Купянска
- Взрывы в трех областях России
- Удар по объектам хуситов в Йемене
Дроновая атака
В ночь на 18 января российские оккупанты из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае, и Курской области РФ выпустили 33 ударных беспилотника.
Основным направлением удара были Юг и Север Украины.
В конце концов противовоздушная оборона в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей уничтожила 22 вражеских БпЛА.
Еще несколько дронов не достигли своих целей.
Сбитие БпЛА в Сумской области
В Сумской области в течение вечернего вражеского налета силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.
Обломки одного из сбитых Шахедов разрушили кровлю технического помещения и спровоцировали возгорание двух грузовиков.
По предварительной информации, люди не пострадали. Информация уточняется.
Взрывы в Староконстантинове
В ночь на 18 января в Староконстантинове Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Над городом, по данным мониторинговых каналов, работала противовоздушная оборона.
Как впоследствии сообщили в Хмельницкой областной военной администрации, противовоздушная оборона обезвредила при обстреле региона три Шахеда.
Люди не пострадали, на объектах инфраструктуры разрушений нет.
Прилеты в Херсоне
Ночью в Херсоне противовоздушная оборона сбила один из запущенных россиянами Шахедов.
Однако избежать попаданий не удалось.
В жилом квартале Днепровского района в результате прилета пострадала 49-летняя женщина.
У нее диагностировали взрывную травму и ранение лица.
В Корабельном районе Херсона оккупанты ударили по автозаправочной станции.
Вспыхнувшие цистерны с топливом оперативно потушили спасатели.
Удар С-300 по Чугуеву
Вечером 17 января российские оккупанты выпустили по Харьковщине две зенитные управляемые ракеты С-300.
Вражеские снаряды попали в образовательное заведение Чугуева.
Погибла оператор котельной.
Еще три человека пострадали. У 82-летней женщины – острая реакция на стресс.
У 63-летнего мужчины и 45-летней женщины – ранения средней тяжести. В настоящее время они находятся в больнице.
Обстрел Купянска
Около 08:40 18 января российские военные попали в многоквартирный жилой дом в Купянске Харьковской области.
57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.
57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.
Взрывы в трех областях России
В Минобороны России утверждают, что ночью 18 января якобы уничтожили один дрон над территорией Московской области, а еще один перехватили над территорией Ленинградской области.
По данным росСМИ, якобы перехваченный ПВО БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.
Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об “успешном сбитии десяти ракет” над областным центром.
Удар по объектам хуситов в Йемене
В полночь Соединенные Штаты нанесли удар по 14 загруженным ракетами установкам хуситов в Йемене.
Об этом сообщили в Центральном командовании США.
Удар был нанесен в ответ на обстрел судна под флагом Маршалловых островов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.