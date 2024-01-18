Взрывы в Староконстантинове и ракетный удар по Чугуеву: главные события ночи 18 января

В ночь на 18 января российские войска в очередной раз атаковали украинские области ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

По Харьковщине армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

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Дроновая атака

В ночь на 18 января российские оккупанты из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае, и Курской области РФ выпустили 33 ударных беспилотника.

Основным направлением удара были Юг и Север Украины.

В конце концов противовоздушная оборона в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей уничтожила 22 вражеских БпЛА.

Еще несколько дронов не достигли своих целей.

Сбитие БпЛА в Сумской области

В Сумской области в течение вечернего вражеского налета силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

Обломки одного из сбитых Шахедов разрушили кровлю технического помещения и спровоцировали возгорание двух грузовиков.

По предварительной информации, люди не пострадали. Информация уточняется.

Взрывы в Староконстантинове

В ночь на 18 января в Староконстантинове Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Над городом, по данным мониторинговых каналов, работала противовоздушная оборона.

Как впоследствии сообщили в Хмельницкой областной военной администрации, противовоздушная оборона обезвредила при обстреле региона три Шахеда.

Люди не пострадали, на объектах инфраструктуры разрушений нет.

Прилеты в Херсоне

Ночью в Херсоне противовоздушная оборона сбила один из запущенных россиянами Шахедов.

Однако избежать попаданий не удалось.

В жилом квартале Днепровского района в результате прилета пострадала 49-летняя женщина.

У нее диагностировали взрывную травму и ранение лица.

В Корабельном районе Херсона оккупанты ударили по автозаправочной станции.

Вспыхнувшие цистерны с топливом оперативно потушили спасатели.

Удар С-300 по Чугуеву

Вечером 17 января российские оккупанты выпустили по Харьковщине две зенитные управляемые ракеты С-300.

Вражеские снаряды попали в образовательное заведение Чугуева.

Погибла оператор котельной.

Еще три человека пострадали. У 82-летней женщины – острая реакция на стресс.

У 63-летнего мужчины и 45-летней женщины – ранения средней тяжести. В настоящее время они находятся в больнице.

Обстрел Купянска

Около 08:40 18 января российские военные попали в многоквартирный жилой дом в Купянске Харьковской области.

57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.

57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.

Взрывы в трех областях России

В Минобороны России утверждают, что ночью 18 января якобы уничтожили один дрон над территорией Московской области, а еще один перехватили над территорией Ленинградской области.

По данным росСМИ, якобы перехваченный ПВО БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об “успешном сбитии десяти ракет” над областным центром.

Удар по объектам хуситов в Йемене

В полночь Соединенные Штаты нанесли удар по 14 загруженным ракетами установкам хуситов в Йемене.

Об этом сообщили в Центральном командовании США.

Удар был нанесен в ответ на обстрел судна под флагом Маршалловых островов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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