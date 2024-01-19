Наживались на оборонных закупках: на взятке задержали полковника ВСУ и бизнесмена

В Киеве задержали на взятке начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника — гендиректора львовской компании-поставщика оборонных товаров.

По данным СБУ, этот полковник должен был получить от бизнесмена почти $45 тыс. так называемого отката за заключение с ним контракта на поставки оборонных товаров для Сил обороны.

Обоих фигурантов взяли во время передачи первой части неправомерной выгоды — $14,6 тыс.

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Сумма запланированной сделки предпринимателя с ВСУ составляла 36 млн грн, но спецслужбы заблокировали ее реализацию и сделали невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, которые предназначены для финансирования потребностей украинских защитников.

Во время обысков на рабочих местах и дома у фигурантов в Киеве и Львове изъяты:

компьютеры, мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы;

почти 10 млн наличных в гривневом эквиваленте, происхождение которых выясняется.

Обоим сообщено о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — 10 млн грн каждому.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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