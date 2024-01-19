Не исчез, а скрывается – ГБР о розыске Гринкевича-младшего

Объявленный в розыск сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман, фигурирующий в резонансном деле по поставке некачественной одежды для ВСУ, не исчез, а скрывается от правоохоранителей.

Об этом ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Почему скрывается Роман Гринкевич

18 января, то есть на следующий день после оглашения подозрения, ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича, который, по данным следствия, является одним из членов преступной группировки.

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Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований не исключает, что исчезновение могло стать следствием громкого задержания его отца Игоря Гринкевича, к которому последние три недели приковано внимание общественности.

– Мы должны понимать, что ГБР не может безосновательно задержать человека. Чтобы объявить подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств, – объясняет Татьяна Сапьян.

Львовский бизнесмен, отмечает советница по коммуникациям ГБР, уже находится в СИЗО по первому уголовному производству (из-за попытки дать взятку).

Для оглашения подозрений в уголовном производстве, которое касалось сделок с Министерством обороны, правоохранителям нужно было дождаться результатов экспертиз.

Поэтому, собрав достаточно аргументов для обвинения, подозрения всем пяти фигурантам было объявлено 17 января.

Кроме Игоря Гринкевича, под стражей находятся еще три фигуранта – им избрали меру пресечения в Печерском суде Киева ночью 19 января.

Теперь осталось задержать и избрать меру пресечения Роману Гринкевичу.

– Надеюсь, с помощью неравнодушных граждан и усилиями правоохранительного органа ГБР все-таки найдет скрывающегося. Не знаю, возможно, он у кого-то на чердаке спрятался, потому что официально госграницу не пересекал, – отметила Татьяна Сапьян.

Что известно о деле Гринкевича

Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, его близкого родственника (по данным СМИ речь идет о сыне Игоря Гринкевича Романе, – Ред.) и еще трех лиц, причастных к компаниям, аффилированных с предпринимателем, подозревают в мошенничестве и участии в преступной организации во время поставок одежды для ВСУ.

Им всем объявили подозрение 17 января.

Для Игоря Гринкевича это подозрение стало уже вторым. Получил его бизнесмен уже в СИЗО, где находится из-за того, что 29 декабря пытался за полтысячи долларов подкупить одного из руководителей Главного следственного управления.

Взятку предприниматель предлагал при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний при расследовании уголовного производства.

Дело по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ открыли еще несколько месяцев назад.

За это время правоохранители установили, что компании Гринкевича, одержавшие победу в 23 тендерах на поставку одежды Министерству обороны (на сумму более 1,5 млрд грн), ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд МО.

Как стало известно, шесть контрактов не было исполнено вообще.

По меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.

Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от трех до пяти месяцев.

Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов этих предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для Минобороны.

В начале января Министерство обороны Украины решило разорвать соглашения со львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.

17 января Минобороны подало заявление в ГБР о признании себя потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных со скандальным предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Это заявление, отмечает советница по коммуникациям Государственного бюро расследований, ведомству еще предстоит рассмотреть.

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