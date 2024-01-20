Наготове 8 Калибров: враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море

Российские войска провели ротацию ракетоносителей в Черном море. Вместо малого ракетного корабля на боевое дежурство выведен фрегат Адмирал Эссен.

Об этом информируют в Силах обороны Юга Украины. Там предупредили о возможной ракетной угрозе.

Ракетная угроза с Черного моря

Уровень ракетной угрозы с Черного моря остается стабильно очень высоким. Наготове для пусков российские войска имеют восемь крылатых ракет Калибр, предупреждают Силы обороны.

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Адмирал Эссен — это второй фрегат проекта 11356Р, класса Адмирал Григорович, который находится на вооружении Черноморского флота России.

Известно, что 24 февраля 2022 года фрегат Адмирал Эссен впервые атаковал украинский гарнизон на острове Змеиный.

Экипаж ракетоносителя потребовал сдаться, на что украинские защитники отказали российскому военному кораблю. Запись этого ответа распространили в социальных сетях, после чего он стал символом несокрушимости.

Фото: Минобороны России

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