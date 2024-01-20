Четыре Шахеда уничтожены, остальные не достигли целей – Воздушные силы о ночной атаке
В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по украинским областям.
Для этого россияне применили семь ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
Обновлено в 10:04. Кроме того, оккупанты выпустили с временно оккупированной территории Луганской области по Донетчине три зенитные управляемые ракеты С-300.
Детали дроновой атаки Украины
Об угрозе применения врагом ударных беспилотников жителей южных областей Воздушные силы ВСУ предупредили еще в половине девятого вечера 19 января.
Затем БпЛА через центральные области направились на Запад Украины.
В общей сложности россияне выпустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, семь Шахедов.
Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.
Завершилась дроновая атака в два ночи 20 января.
Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили четыре вражеских БпЛА, остальные три дрона не достигли своих целей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ
Фото: КОС ВСУ