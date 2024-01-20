Четыре Шахеда уничтожены, остальные не достигли целей – Воздушные силы о ночной атаке

В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по украинским областям.

Для этого россияне применили семь ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Обновлено в 10:04. Кроме того, оккупанты выпустили с временно оккупированной территории Луганской области по Донетчине три зенитные управляемые ракеты С-300.

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Детали дроновой атаки Украины

Об угрозе применения врагом ударных беспилотников жителей южных областей Воздушные силы ВСУ предупредили еще в половине девятого вечера 19 января.

Затем БпЛА через центральные области направились на Запад Украины.

В общей сложности россияне выпустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, семь Шахедов.

Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.

Завершилась дроновая атака в два ночи 20 января.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили четыре вражеских БпЛА, остальные три дрона не достигли своих целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ

Фото: КОС ВСУ

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