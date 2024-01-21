РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый
Россия обстреляла город Курахово Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В результате атаки РФ погиб человек, еще один — получил ранения.
Обстрел Курахово 21 января 2024 года
По информации главы ОВА, оккупанты ударили по городу из реактивной системы залпового огня Град и попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один — получил ранения.
— Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, возник пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем, — написал он в в Telegram.
Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области эвакуироваться.
Напомним, что около полуночи 4 января россияне ударили ракетами по центру Курахово Донецкой области.
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