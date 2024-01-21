РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый

Россия обстреляла город Курахово Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В результате атаки РФ погиб человек, еще один — получил ранения.

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Обстрел Курахово 21 января 2024 года

По информации главы ОВА, оккупанты ударили по городу из реактивной системы залпового огня Град и попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один — получил ранения.

— Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, возник пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем, — написал он в в Telegram.

Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области эвакуироваться.

Напомним, что около полуночи 4 января россияне ударили ракетами по центру Курахово Донецкой области.

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