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Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый

Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

Россия обстреляла город Курахово Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В результате атаки РФ погиб человек, еще один — получил ранения.

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По информации главы ОВА, оккупанты ударили по городу из реактивной системы залпового огня Град и попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, еще один — получил ранения.

— Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, возник пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем, — написал он в в Telegram.

РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін
РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области эвакуироваться.

Напомним, что около полуночи 4 января россияне ударили ракетами по центру Курахово Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
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