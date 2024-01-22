Обманули граждан Чехии на 2 млн крон: Нацполиция разоблачила преступную группировку

Нацполиция совместно с чешскими коллегами разоблачила группировку, которая обманула граждан Чехии на 2 млн крон (3,2 млн грн). Сейчас четырем организаторам и 13 исполнителям сообщили о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Национальной полиции Украины.

Отмечается, что злоумышленники создали сеть фишинговых call-центров в Киеве и обманули десятки иностранцев, распространяя фишинговые ссылки на чешских торговых интернет-площадках. Мошенники убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

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После введения платежных данных на мошеннических ресурсах сведения попадали к фигурантам. Злоумышленники выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.

Правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны, задержали трех организаторов и пятерых исполнителей. Проанализировав информацию с изъятой техники, правоохранители установили и задержали еще одного организатора схемы и восьмерых его сообщников.

Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности по нескольким статьям УК Украины:

ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об избрании новоявленным фигурантам меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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