Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Севастополе: морской и наземный транспорт приостановил работу
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. После этого морской и наземный транспорт приостановил свою работу.
Взрывы в Севастополе — что известно
Позже назначенный Россией оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги. О том, что послужило ее причиной, пока не сообщается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 698-е сутки.
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