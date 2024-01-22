Взрывы в Севастополе: морской и наземный транспорт приостановил работу

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. После этого морской и наземный транспорт приостановил свою работу.

Взрывы в Севастополе — что известно

Позже назначенный Россией оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги. О том, что послужило ее причиной, пока не сообщается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 698-е сутки.

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