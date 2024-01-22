Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца

ДБР
Фото: ГБР

В городе Лиман Донецкой области 21 января совершено убийство четырех человек, среди которых полицейские и женщины.

По подозрению в преступлении задержали военнослужащего Нацгвардии.

По данным следователей ГБР, накануне утром жительница Лимана вызвала следственно-оперативную группу полицейских из-за конфликта с военнослужащим.

Сейчас смотрят

Вскоре с полицейскими, выехавшими на вызов, пропала связь, и в 8:00 на место происшествия поехала другая группа.

Там правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

По подозрению в умышленном убийстве полицейским удалось оперативно задержать нацгвардейца.

Подозреваемому инкриминируют две статьи УКУ — п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Рассматривается покушение на убийство: в Днепре взорвалось авто с людьми
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца

Источник: ГБР
Убийство, ГБР, Донецкая область, Нацгвардия, Нацполиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца
Нет такого ресурса: глава НПУ объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца
Атака на морской терминал завода Новатэк РФ и обстрел Курахово: главные новости 21 января
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца
Под Авдеевкой РФ потеряла столько, как за всю войну в Афганистане: какая ситуация сейчас
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца
РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь