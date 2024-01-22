Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца

В городе Лиман Донецкой области 21 января совершено убийство четырех человек, среди которых полицейские и женщины.

По подозрению в преступлении задержали военнослужащего Нацгвардии.

По данным следователей ГБР, накануне утром жительница Лимана вызвала следственно-оперативную группу полицейских из-за конфликта с военнослужащим.

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Вскоре с полицейскими, выехавшими на вызов, пропала связь, и в 8:00 на место происшествия поехала другая группа.

Там правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

По подозрению в умышленном убийстве полицейским удалось оперативно задержать нацгвардейца.

Подозреваемому инкриминируют две статьи УКУ — п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Источник : ГБР

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