Пожары в Киеве и Харькове из-за обстрела РФ: главные события ночи 23 января

23 января россияне ударили по Харькову, впоследствии взрывы начали греметь в Киеве и Павлограде.

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Обстрел Украины

В 03:45 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря).

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Через 15 минут РФ начала обстреливать Харьков.

В шесть утра взлетели два Ту-22М3 с аэродрома Оленья, что в Мурманской области, и еще два Ту-22М3 – с аэродрома Шайковка, что в Калужской области.

Тогда же стало известно, что воздушное пространство Украины пересекло две группы ракет.

Поманеврировав к западным областям, они сменили курс на столицу.

Помимо Киева взрывы прогремели также в Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

В Киеве и Харькове есть информация о раненых и пожарах.

Один человек погиб, один получил ранение в Павлограде.

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