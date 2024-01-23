Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Мобилизация полицейских может повлиять на криминогенную ситуацию в Украине — глава НПУ
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Пожары в Киеве и Харькове из-за обстрела РФ: главные события ночи 23 января

Головне за ніч 23 січня 2024

23 января россияне ударили по Харькову, впоследствии взрывы начали греметь в Киеве и Павлограде.

Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.

Обстрел Украины

В 03:45 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря).

Сейчас смотрят

Через 15 минут РФ начала обстреливать Харьков.

В шесть утра взлетели два Ту-22М3 с аэродрома Оленья, что в Мурманской области, и еще два Ту-22М3 – с аэродрома Шайковка, что в Калужской области.

Тогда же стало известно, что воздушное пространство Украины пересекло две группы ракет.

Поманеврировав к западным областям, они сменили курс на столицу.

Помимо Киева взрывы прогремели также в Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

В Киеве и Харькове есть информация о раненых и пожарах.

Один человек погиб, один получил ранение в Павлограде.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Павлограде: один человек погиб, еще один ранен
вибух
В квартиру в Киеве попала боевая часть ракеты: людей из дома эвакуируют
Пожары в Киеве и Харькове из-за обстрела РФ: главные события ночи 23 января
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Святошинском районе
Пожары в Киеве и Харькове из-за обстрела РФ: главные события ночи 23 января
Минус 960 оккупантов и по полсотни ББМ и артсистем: потери РФ на 23 января
Втрати РФ
Ракетная атака на Киев: горят машины, ряд квартир, есть пострадавший
Пожары в Киеве и Харькове из-за обстрела РФ: главные события ночи 23 января

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь