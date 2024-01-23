Россияне ударили по Херсону и Бериславу: есть раненые

Сегодня около 10 часов российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, враг ударил по Центральному району Херсона. Ранения получил мужчина 52 лет. Его госпитализировали с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, ранениями лица.

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На момент атаки мужчина находился в автомобиле.

Также россияне с дрона атаковали город Берислав. Там также ранен мужчина. У 47-летнего пострадавшего взрывная травма и ранение головы.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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