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Марта Бондаренко, редактор ленты

В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе

В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе

В результате ракетной атаки на Киев есть повреждения жилой инфраструктуры, горят частные автомобили, есть раненые.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Святошинском районе пылает нежилое двухэтажное здание. Экстренные службы работают на месте.

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На данный момент известно о девяти пострадавших — в Соломенском и Святошинском районах. Восемь человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

Вот такие последствия вражеской атаки в Соломенском районе.

В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе

В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине. Большинство раненых — с минно-взрывными травмами, отметили в КГВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: КМВА

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Война в Украине, Київ, Ракетные удары России
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