В КГВА показали последствия падения обломков ракет в Соломенском районе
В результате ракетной атаки на Киев есть повреждения жилой инфраструктуры, горят частные автомобили, есть раненые.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Святошинском районе пылает нежилое двухэтажное здание. Экстренные службы работают на месте.
На данный момент известно о девяти пострадавших — в Соломенском и Святошинском районах. Восемь человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.
Вот такие последствия вражеской атаки в Соломенском районе.
В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине. Большинство раненых — с минно-взрывными травмами, отметили в КГВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: КМВА